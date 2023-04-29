Грузия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Грузии
Новые дома в Грузии
Все новостройки в Грузии
38
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Грузии
Жилая
Квартира в Грузии
Пентхаус
Студия
Дом в Грузии
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Земельные участки в Грузии
Элитная недвижимость в Грузии
Найти агента в Грузии
Агентства недвижимости в Грузии
Агенты в Грузии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Грузии
Отель
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Грузии
Найти агента в Грузии
Агентства недвижимости в Грузии
Агенты в Грузии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Грузии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Поиск по тегам:
Площадь участка:
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Грузия
Абхазия
Земельные участки в Абхазия, Грузия
Очистить
72 объекта найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По рейтингу
Земельные участки
Гонио, Грузия
1 600 м²
€ 75,239
Земельные участки
Агараки, Грузия
€ 3,590,000
Продается земельный участок 8,975 кв.м. с согласованным проектом для строительства, Коэффици…
Земельные участки
Деревня Дигоми, Грузия
€ 240,000
Продается земельный участок в Тбилиси, с согласованныйм проектом для построики коммерческого…
Земельные участки
Тбилиси, Грузия
1 000 м²
€ 407,921
1000 кв.м. земля для продажи в Дигоми 8, на улице Хеошвили, несельскохозяйственная, с коммуникациями
Земельные участки
Батуми, Грузия
1 741 м²
€ 163,168
Hello. We offer you a plot of land of 1741 sq. m. Located at the address Batumigoris 13b. Pa…
Земельные участки
Тбилиси, Грузия
1 780 м²
€ 498,570
1780 кв.м. земля для продажи в Чугурети, на улице Меунаргия, K2 - 2.5, для строительства пос…
Ищите
Новостройки
на Realting.com
Перейти
Земельные участки
Тбилиси, Грузия
655 м²
€ 407,921
655 кв.м. земля для продажи в Сабуртало, на улице Чиковани, хорошее расположение, для строит…
Земельные участки
Ахалдаба, Грузия
800 м²
€ 87,023
800 кв.м. земля для продажи в Ахалдабе, ул Бетания, с коммуникациями
Земельные участки
Цавкиси, Грузия
702 м²
€ 45,325
702 кв.м земли на продажу в Цавкиси, на улице Руствале
Земельные участки
Цклулети, Грузия
594 м²
€ 13,597
594 sq.m. land for sale in Mtskheta region, Tskluleti, agricultural, with beautiful views
Земельные участки
Тбилиси, Грузия
5 000 м²
€ 86,117
С исключительными правами !!! Продается или обменивается на ква…
Земельные участки
Тбилиси, Грузия
1 030 м²
€ 102,433
С исключительными правами! 1030 м2 на продажу сразу. Сельскохоз…
Земельные участки
Тбилиси, Грузия
600 м²
€ 13,597
Описание: 600 м2 на продажу сразу. Участок земли в летнем котте…
Земельные участки
Тбилиси, Грузия
1 200 м²
€ 126,909
С исключительными правами !!! 1200 м2 жилой / летний коттедж для продажи в Шиндиси. В населе…
Земельные участки
Тбилиси, Грузия
11 500 м²
€ 3,308,692
С исключительными правами !!! Доступно для продажи !!! Уникальн…
Земельные участки
Тбилиси, Грузия
1 000 м²
€ 145,039
Описание: Продается 1000 м2. Жилой участок земли в Дигоми 1, 1 …
Земельные участки
Тбилиси, Грузия
600 м²
€ 43,965
С исключительными правами !!! Жилая земля на продажу в Табахмел…
Земельные участки
Тбилиси, Грузия
2 700 м²
€ 299,142
С исключительными правами !!! Доступно для продажи !!! 2700 м2 для несельскохозяйственных це…
Земельные участки
Тбилиси, Грузия
1 800 м²
€ 453,246
С исключительными правами !!! Доступно для продажи !!! 1800 м2. Земля в Окрокане. В начале о…
Земельные участки
Тбилиси, Грузия
13 500 м²
€ 7,251,928
С исключительными правами !!! Доступно для продажи !!! 4 - это …
Земельные участки
Родинаули, Грузия
175 000 м²
€ 362,596
With exclusive rights !!! Available for sale !!! Agricultural l…
Земельные участки
Тбилиси, Грузия
1 200 м²
€ 362,596
С исключительными правами !!! Доступно для продажи !!! В конце …
Земельные участки
Тбилиси, Грузия
2 150 м²
€ 190,363
С исключительными правами !!! Доступно для продажи !!! 2150 м2. Летний коттедж / жилой земел…
Земельные участки
Тбилиси, Грузия
4 500 м²
€ 1,590,892
With exclusive rights !!! Available for sale !!! 4500 m2. Non-a…
Земельные участки
Тбилиси, Грузия
900 м²
€ 60,735
Описание: Жилой участок земли для продажи в деревне Дигоми. Общ…
Земельные участки
Тбилиси, Грузия
900 м²
€ 75,239
Для исключительных прав. Жилой участок, в Синдиси, в населенном…
Земельные участки
Тбилиси, Грузия
600 м²
€ 43,512
С исключительными правами! Участок жилой / дачи 600 м2 для продажи в Табахмеле, улица Анабад…
Земельные участки
Тбилиси, Грузия
1 200 м²
€ 18,130
С исключительными правами! Показано для продажи! Участок жилой …
Земельные участки
Тбилиси, Грузия
15 000 м²
€ 9,971,401
С исключительными правами !!! Доступно для продажи !!! 15 000 м…
Земельные участки
Тбилиси, Грузия
1 600 м²
€ 145,039
Описание: 1600 м2 жилой / летний дом участок на продажу в Тхинвале, у дороги, в населенном п…
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты