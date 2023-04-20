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Земельные участки возле озера в Агентство регионального управления Западной и Внутренней Финляндии, Финляндия

1 объект найдено
Земельные участки в Луханка, Финляндия
Земельные участки
Луханка, Финляндия
€ 249,000
Продается остров в Центральной Финляндии, местечко Луханка. От центра Луханки на лодке 10мин…
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