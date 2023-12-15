Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Земельные участки
  3. Финляндия
  4. Вихти

Земельные участки в Вихти, Финляндия

1 объект найдено
Земельные участки с подъездными путями, с электроснабжение в Вихти, Финляндия
Земельные участки с подъездными путями, с электроснабжение
Вихти, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€29,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Realting.com
Перейти