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Земельные участки в Tampereen seutukunta, Финляндия

1 объект найдено
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Tampereen seutukunta, Финляндия
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Tampereen seutukunta, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€85,000
Realting.com
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