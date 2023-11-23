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Земельные участки в Сулкава, Финляндия

1 объект найдено
Земельные участки с подъездными путями, с электроснабжение в Сулкава, Финляндия
Земельные участки с подъездными путями, с электроснабжение
Сулкава, Финляндия
В Сулкава на берегу Саймы, продается земельный участок площадью 3910м2 и разрешение на строи…
€39,000
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