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Земельные участки в Этеля-Саво, Финляндия

1 объект найдено
Земельные участки с подъездными путями, с электроснабжение в Сулкава, Финляндия
Земельные участки с подъездными путями, с электроснабжение
Сулкава, Финляндия
В Сулкава на берегу Саймы, продается земельный участок площадью 3910м2 и разрешение на строи…
€39,000
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