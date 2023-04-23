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Финляндия
Материковая Финляндия
Агентство регионального управления Южной Финляндии
Земельные участки в Южная Карелия, Финляндия
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2 объекта найдено
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Земельные участки
Йоутсено, Финляндия
€ 15,400
Продается участок под строительства частного дома недалеко от города Лаппеенранта, район Jou…
Земельные участки
Эряярви, Финляндия
€ 22,000
Участок для загородного строительства на берегу озера Юканярви в местечке Руоколахти. Участо…
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