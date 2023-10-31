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Земельные участки в Савонлинна, Финляндия

1 объект найдено
Земельные участки с подъездными путями в Савонлинна, Финляндия
Земельные участки с подъездными путями
Савонлинна, Финляндия
Два участка в живописной бухте на берегу Вуколанярви в местечке Савонранта. Площадь участока…
€49,000
Realting.com
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