Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Земельные участки
  3. Финляндия
  4. Oulun seutukunta

Земельные участки в Oulun seutukunta, Финляндия

2 объекта найдено
Земельные участки с подъездными путями в Мухос, Финляндия
Земельные участки с подъездными путями
Мухос, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€55,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Oulun seutukunta, Финляндия
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Oulun seutukunta, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€109,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Realting.com
Перейти