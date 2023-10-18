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Земельные участки в Оулу, Финляндия

4 объекта найдено
Земельные участки с подъездными путями в Oulun seutukunta, Финляндия
Земельные участки с подъездными путями
Oulun seutukunta, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€79,500
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Oulun seutukunta, Финляндия
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Oulun seutukunta, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€94,000
Земельные участки с подъездными путями в Oulun seutukunta, Финляндия
Земельные участки с подъездными путями
Oulun seutukunta, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€34,000
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Oulun seutukunta, Финляндия
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Oulun seutukunta, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€109,500
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