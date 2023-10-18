Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Земельные участки
  3. Финляндия
  4. Похьянмаа

Земельные участки в Похьянмаа, Финляндия

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Земельные участки с подъездными путями, с электроснабжение в Кемиярви, Финляндия
Земельные участки с подъездными путями, с электроснабжение
Кемиярви, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€428,257
Земельные участки с подъездными путями в Раахе, Финляндия
Земельные участки с подъездными путями
Раахе, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€48,961
Земельные участки с подъездными путями в Vantaa, Финляндия
Земельные участки с подъездными путями
Vantaa, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€53,957
Земельные участки с подъездными путями, с электроснабжение в Липери, Финляндия
Земельные участки с подъездными путями, с электроснабжение
Липери, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€29,976
Земельные участки в Район Лаппеэнранта, Финляндия
Земельные участки
Район Лаппеэнранта, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! На …
Цена по запросу
Земельные участки с подъездными путями в Киттиля, Финляндия
Земельные участки с подъездными путями
Киттиля, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€14,974
Земельные участки с подъездными путями в Luhtalankylae, Финляндия
Земельные участки с подъездными путями
Luhtalankylae, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€38,969
Земельные участки с подъездными путями, с электроснабжение в Липери, Финляндия
Земельные участки с подъездными путями, с электроснабжение
Липери, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€29,976
Земельные участки с подъездными путями в Кемиярви, Финляндия
Земельные участки с подъездными путями
Кемиярви, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€37,435
Земельные участки с подъездными путями в Рануа, Финляндия
Земельные участки с подъездными путями
Рануа, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€95,923
Земельные участки с подъездными путями, с электроснабжение в Сулкава, Финляндия
Земельные участки с подъездными путями, с электроснабжение
Сулкава, Финляндия
В Сулкава на берегу Саймы, продается земельный участок площадью 3910м2 и разрешение на строи…
€36,970
Земельные участки в Париккала, Финляндия
Земельные участки
Париккала, Финляндия
Продается земельный участок в Парикала. Карта участка, разрешение на строительство дома, бан…
Цена по запросу
Realting.com
Перейти