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Земельные участки в Mikkelin seutukunta, Финляндия

1 объект найдено
Земельные участки с подъездными путями, с электроснабжение в Мянтюхарью, Финляндия
Земельные участки с подъездными путями, с электроснабжение
Мянтюхарью, Финляндия
Учачасток в Мянтюхарью под строительство частного дома площадью 8,33 га. Участок расположен …
€18,000
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