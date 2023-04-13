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Купить земельный участок в Материковая Финляндия, Финляндия

26 объектов найдено
Земельные участкив Helsinki sub-region, Финляндия
Земельные участки
Helsinki sub-region, Финляндия
€ 145,000
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Земельные участкив Petas, Финляндия
Земельные участки
Petas, Финляндия
€ 1,990,000
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Земельные участкив Эряярви, Финляндия
Земельные участки
Эряярви, Финляндия
€ 22,000
Участок для загородного строительства на берегу озера Юканярви в местечке Руоколахти. Участо…
Земельные участкив Киттиля, Финляндия
Земельные участки
Киттиля, Финляндия
€ 115,000
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Земельные участкив Киттиля, Финляндия
Земельные участки
Киттиля, Финляндия
€ 59,000
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Земельные участкив Muurla, Финляндия
Земельные участки
Muurla, Финляндия
€ 59,000
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Земельные участкив Киттиля, Финляндия
Земельные участки
Киттиля, Финляндия
€ 119,000
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Земельные участкив Экясломпoлo, Финляндия
Земельные участки
Экясломпoлo, Финляндия
€ 38,000
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Земельные участкив Vanjaervi, Финляндия
Земельные участки
Vanjaervi, Финляндия
€ 99,000
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Земельные участкив Turun seutukunta, Финляндия
Земельные участки
Turun seutukunta, Финляндия
€ 60,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Земельные участкив Turun seutukunta, Финляндия
Земельные участки
Turun seutukunta, Финляндия
€ 45,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Земельные участкив Tolkkinen, Финляндия
Земельные участки
Tolkkinen, Финляндия
€ 219,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Земельные участкив Pykaelikkoe, Финляндия
Земельные участки
Pykaelikkoe, Финляндия
€ 12,000
Продается участок в Хаммаслахти в сельской местности на краю поля. Участок расположен пример…
Земельные участкив Раахе, Финляндия
Земельные участки
Раахе, Финляндия
€ 80,000
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Земельные участкив Юли-Раумо, Финляндия
Земельные участки
Юли-Раумо, Финляндия
€ 33,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Земельные участкив Киттиля, Финляндия
Земельные участки
Киттиля, Финляндия
€ 198,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Земельные участкив Sepaenkylae, Финляндия
Земельные участки
Sepaenkylae, Финляндия
€ 95,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Земельные участкив Muti, Финляндия
Земельные участки
Muti, Финляндия
€ 24,900
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Земельные участкив Muti, Финляндия
Земельные участки
Muti, Финляндия
€ 23,900
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Земельные участкив Экясломпoлo, Финляндия
Земельные участки
Экясломпoлo, Финляндия
€ 600,000
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Земельные участкив Aska, Финляндия
Земельные участки
Aska, Финляндия
€ 198,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Земельные участкив Koisjaervi, Финляндия
Земельные участки
Koisjaervi, Финляндия
€ 34,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Земельные участкив Sepaenkylae, Финляндия
Земельные участки
Sepaenkylae, Финляндия
€ 68,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Земельные участкив Киттиля, Финляндия
Земельные участки
Киттиля, Финляндия
€ 1,198,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Земельные участкив Пелло, Финляндия
Земельные участки
Пелло, Финляндия
€ 29,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Земельные участкив Луханка, Финляндия
Земельные участки
Луханка, Финляндия
€ 249,000
Продается остров в Центральной Финляндии, местечко Луханка. От центра Луханки на лодке 10мин…
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