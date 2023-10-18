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Земельные участки в Луханка, Финляндия

1 объект найдено
Земельные участки с видом на озеро в Луханка, Финляндия
Земельные участки с видом на озеро
Луханка, Финляндия
Продается остров в Центральной Финляндии, местечко Луханка. От центра Луханки на лодке 10мин…
€249,000
Realting.com
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