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Земельные участки в Куопио, Финляндия

1 объект найдено
Земельные участки с подъездными путями, с электроснабжение в Kuopio sub-region, Финляндия
Земельные участки с подъездными путями, с электроснабжение
Kuopio sub-region, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€89,000
Realting.com
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