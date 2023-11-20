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Земельные участки в Контиолахти, Финляндия

1 объект найдено
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Контиолахти, Финляндия
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Контиолахти, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€26,000
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+358504200757 jani.nevalainen@habita.com
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