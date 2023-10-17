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Земельные участки в Кемиярви, Финляндия

3 объекта найдено
Земельные участки с подъездными путями, с электроснабжение в Кемиярви, Финляндия
Земельные участки с подъездными путями, с электроснабжение
Кемиярви, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€429,000
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями в Кемиярви, Финляндия
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями
Кемиярви, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€12,500
Земельные участки с подъездными путями в Кемиярви, Финляндия
Земельные участки с подъездными путями
Кемиярви, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€37,500
Realting.com
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