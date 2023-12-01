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Земельные участки в Кауниайнен, Финляндия

1 объект найдено
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Кауниайнен, Финляндия
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Кауниайнен, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€525,000
в месяц
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Международное агентство недвижимости Habita
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