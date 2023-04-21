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Земельные участки в Samana, Доминиканская Республика

4 объекта найдено
Земельные участки в Самана, Доминиканская Республика
Земельные участки
Самана, Доминиканская Республика
€ 510,882
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Земельные участки в Las Galeras, Доминиканская Республика
Земельные участки
Las Galeras, Доминиканская Республика
€ 40,000,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Земельные участки в Las Galeras, Доминиканская Республика
Земельные участки
Las Galeras, Доминиканская Республика
€ 700,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Земельные участки в Санчес, Доминиканская Республика
Земельные участки
Санчес, Доминиканская Республика
€ 4,474,136
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
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