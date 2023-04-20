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Земельные участки в Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика

11 объектов найдено
Земельные участки в Сосуа, Доминиканская Республика
Земельные участки
Сосуа, Доминиканская Республика
€ 990,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Земельные участки в Cabarete, Доминиканская Республика
Земельные участки
Cabarete, Доминиканская Республика
€ 684,817
Стратегическое расположение, пляж, участок, участок, просто принесите свой проект сюда, в са…
Земельные участки в Сосуа, Доминиканская Республика
Земельные участки
Сосуа, Доминиканская Республика
€ 605,138
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Земельные участки в Sosua, Доминиканская Республика
Земельные участки
Sosua, Доминиканская Республика
€ 41,679,746
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Земельные участки в Сосуа, Доминиканская Республика
Земельные участки
Сосуа, Доминиканская Республика
€ 2,282,723
Красивая земля прямо перед Международной школой Сосуа, владелец разделил ее на 24 участка, к…
Земельные участки в Сосуа, Доминиканская Республика
Земельные участки
Сосуа, Доминиканская Республика
€ 502,199
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Земельные участки в Cabarete, Доминиканская Республика
Земельные участки
Cabarete, Доминиканская Республика
€ 36,523,560
Encuentro Beach — это потрясающий участок на берегу океана площадью 50 гектаров, который вкл…
Земельные участки в Сосуа, Доминиканская Республика
Земельные участки
Сосуа, Доминиканская Республика
€ 3,834,974
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Земельные участки в Maimon, Доминиканская Республика
Земельные участки
Maimon, Доминиканская Республика
€ 5,011,872
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Земельные участки в Сосуа, Доминиканская Республика
Земельные участки
Сосуа, Доминиканская Республика
€ 66,531
Участки под индивидуальное строительство вилл; в Sosua Ocean Village площадью 485 кв.Проект …
Земельные участки в Gaspar Hernandez, Доминиканская Республика
Земельные участки
Gaspar Hernandez, Доминиканская Республика
€ 24,288,167
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
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