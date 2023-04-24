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Земельные участки в Nagua, Доминиканская Республика

8 объектов найдено
Земельные участки в Лас-терренес, Доминиканская Республика
Земельные участки
Лас-терренес, Доминиканская Республика
€ 1,250,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Земельные участки в Cabrera, Доминиканская Республика
Земельные участки
Cabrera, Доминиканская Республика
€ 62,682,740
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Земельные участки в Nagua, Доминиканская Республика
Земельные участки
Nagua, Доминиканская Республика
€ 4,448,746
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Земельные участки в Лас-терренес, Доминиканская Республика
Земельные участки
Лас-терренес, Доминиканская Республика
€ 136,465
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Земельные участки в Лас-терренес, Доминиканская Республика
Земельные участки
Лас-терренес, Доминиканская Республика
€ 545,858
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Земельные участки в Лас-терренес, Доминиканская Республика
Земельные участки
Лас-терренес, Доминиканская Республика
€ 181,125
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Земельные участки в Лас-терренес, Доминиканская Республика
Земельные участки
Лас-терренес, Доминиканская Республика
€ 1,228,500
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Земельные участки в Лас-терренес, Доминиканская Республика
Земельные участки
Лас-терренес, Доминиканская Республика
€ 4,000,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
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