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Земельные участки в La Romana, Доминиканская Республика

6 объектов найдено
Земельные участки в Bayahibe, Доминиканская Республика
Земельные участки
Bayahibe, Доминиканская Республика
€ 68,481,675
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Земельные участки в Villa Verde, Доминиканская Республика
Земельные участки
Villa Verde, Доминиканская Республика
€ 111,616,604
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Земельные участки в Boca de Yuma, Доминиканская Республика
Земельные участки
Boca de Yuma, Доминиканская Республика
€ 7,304,712
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Земельные участки в Villa Verde, Доминиканская Республика
Земельные участки
Villa Verde, Доминиканская Республика
€ 111,616,604
7,4 миллиона м2, со всем, что нужно для пристани для яхт, Михес, где сейчас начинают появлят…
Земельные участки в Bayahibe, Доминиканская Республика
Земельные участки
Bayahibe, Доминиканская Республика
€ 255,664,920
Земельный участок большого размера для туристической застройки на продажу целиком Возможност…
Земельные участки в Хуан Долио, Доминиканская Республика
Земельные участки
Хуан Долио, Доминиканская Республика
€ 3,287,120
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
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