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Земельные участки в Игуэй, Доминиканская Республика

11 объектов найдено
Земельные участки в Игуэй, Доминиканская Республика
Земельные участки
Игуэй, Доминиканская Республика
€ 3,514,622
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Земельные участки в Bavaro, Доминиканская Республика
Земельные участки
Bavaro, Доминиканская Республика
€ 35,414
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Земельные участки в Игуэй, Доминиканская Республика
Земельные участки
Игуэй, Доминиканская Республика
€ 2,210,205
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Земельные участки в Игуэй, Доминиканская Республика
Земельные участки
Игуэй, Доминиканская Республика
€ 756,995
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Земельные участки в Punta Cana, Доминиканская Республика
Земельные участки
Punta Cana, Доминиканская Республика
€ 1,212,094
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Земельные участки в Игуэй, Доминиканская Республика
Земельные участки
Игуэй, Доминиканская Республика
€ 333,438
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Земельные участки в Верон, Доминиканская Республика
Земельные участки
Верон, Доминиканская Республика
€ 901,185
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Земельные участки в Bavaro, Доминиканская Республика
Земельные участки
Bavaro, Доминиканская Республика
€ 4,651,121
57 500 кв.м. с 150 кв.м. на дороге.Título y deslinde al díaPrecio $90 x м²
Земельные участки в Friusa, Доминиканская Республика
Земельные участки
Friusa, Доминиканская Республика
€ 1,667,192
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Земельные участки в Friusa, Доминиканская Республика
Земельные участки
Friusa, Доминиканская Республика
€ 112,648
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Земельные участки в Friusa, Доминиканская Республика
Земельные участки
Friusa, Доминиканская Республика
€ 4,505,925
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
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