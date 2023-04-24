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Земельные участки в Ypsonas, Кипр

4 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Ypsonas, Кипр
Земельные участки 1 комната
Ypsonas, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 315,000
Продается земельный участок площадью 752 кв.м. В Лимассоле
Земельные участки 1 комната в Ypsonas, Кипр
Земельные участки 1 комната
Ypsonas, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 690,000
Продается земельный участок площадью 6261 кв.м. В Лимассоле
Земельные участки 1 комната в Ypsonas, Кипр
Земельные участки 1 комната
Ypsonas, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 65,000
Продается земельный участок площадью 6578 кв.м. В Лимассоле
Земельные участки 1 комната в Ypsonas, Кипр
Земельные участки 1 комната
Ypsonas, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 110,000
Продается земельный участок площадью 1430 кв.м. В Лимассоле. Покрытие30% Плотность 40%
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