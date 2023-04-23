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Земельные участки в Героскипу, Кипр

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Героскипу, Кипр
Земельные участки 1 комната
Героскипу, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 7,500,000
Продается земельный участок площадью 15506 кв.м. В Пафосе
Земельные участки 1 комната в Героскипу, Кипр
Земельные участки 1 комната
Героскипу, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 220,000
Продается земельный участок площадью 864 кв.м. В Пафосе. На территории подведена вода, подве…
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