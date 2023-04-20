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Земельные участки в Гермасойя, Кипр

4 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Гермасойя, Кипр
Земельные участки 1 комната
Гермасойя, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,100,000
Продается земельный участок, расположенный в городе Лимассоле, в туристической зоне недалеко…
Земельные участки 1 комната в Гермасойя, Кипр
Земельные участки 1 комната
Гермасойя, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается земельный участок площадью 3200 кв.м. В Лимассоле. Территориальная зона: Т1вКоэффи…
Земельные участки 1 комната в Гермасойя, Кипр
Земельные участки 1 комната
Гермасойя, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается земельный участок площадью 3625 кв.м. В Лимассоле. Территориальная зона: Ka10Коэфф…
Земельные участки 1 комната в Гермасойя, Кипр
Земельные участки 1 комната
Гермасойя, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Продается земельный участок площадью 3222 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на горы. На участке е…
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