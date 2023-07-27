Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Земельные участки
  3. Кипр
  4. Никосия
  5. Tseri

Земельные участки в Tseri, Кипр

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Tseri, Кипр
Земельные участки 1 комната
Tseri, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2221 кв.м. В Никосии
€ 225,000
Земельные участки 1 комната в Tseri, Кипр
Земельные участки 1 комната
Tseri, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2221 кв.м. В Никосии
€ 225,000
Realting.com
Перейти