Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Никосия
  4. Строволос

Земельные участки в Строволос, Кипр

6 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Строволос, Кипр
Земельные участки 1 комната
Строволос, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 590,000
Продается земельный участок площадью 19910 кв.м. В Никосии
Земельные участки 1 комната в Строволос, Кипр
Земельные участки 1 комната
Строволос, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается земельный участок площадью 2397 кв.м. В Никосии
Земельные участки 1 комната в Строволос, Кипр
Земельные участки 1 комната
Строволос, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 6,300,000
Продается земельный участок площадью 231920 кв.м. В Никосии
Земельные участки в Строволос, Кипр
Земельные участки
Строволос, Кипр
€ 260,000
For sale 519 sq.m. residential plot in Agios Athanasios - Limassol province, with a building…
Земельные участки в Строволос, Кипр
Земельные участки
Строволос, Кипр
€ 189,000
For sale 469 sqm of living in the area of the province of Kamares - in Larnaca, with 120% bu…
Земельные участки в Строволос, Кипр
Земельные участки
Строволос, Кипр
€ 185,000
For sale 1190 sqm of living in the area of Livadia - province of Larnaca, with 80% building …
Realting.com
Перейти