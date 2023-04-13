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Кипр
Купить земельный участок с видом на море на Кипре
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107 объектов найдено
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Земельные участки
Лимасол, Кипр
€ 1,700,000
Продается земельный участок площадью 15600 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на море. Территориал…
Земельные участки
Лимасол, Кипр
€ 1,500,000
Продается земельный участок площадью 1672 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на море. Территориаль…
Земельные участки
Лимасол, Кипр
€ 2,300,000
Продается земельный участок площадью 2501 кв.м. В Лимассоле. На территории строение, подведе…
Земельные участки
Лимасол, Кипр
€ 5,400,000
Продается земельный участок площадью 5567 кв.м. В Лимассоле. На территории подведена вода, п…
Земельные участки
Ларнака, Кипр
€ 3,000,000
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. В Ларнаке. На территории подведена вода, по…
Земельные участки
Лимасол, Кипр
€ 2,100,000
Продается земельный участок площадью 5300 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на море, на горы. Тер…
Земельные участки
Лимасол, Кипр
€ 2,650,000
Продается земельный участок площадью 11387 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на море, на горы. Те…
Земельные участки
Лимасол, Кипр
€ 1,000,000
Продается земельный участок площадью 5600 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на море. Территориаль…
Земельные участки
Лимасол, Кипр
3 900 м²
€ 900,000
Продается земельный участок площадью 0 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на море, на горы, на город
Земельные участки
Лимасол, Кипр
622 м²
€ 300,000
Продается земельный участок площадью 0 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на море, на горы, на город
Земельные участки
Лимасол, Кипр
800 м²
€ 400,000
Продается земельный участок площадью 0 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на море, на горы, на город
Земельные участки
Лимасол, Кипр
€ 780,000
Продается земельный участок площадью 1026 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на море, на город. Те…
Земельные участки
Лимасол, Кипр
€ 4,200,000
Продается земельный участок площадью 7355 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на море. Хорошая возм…
Земельные участки
Пафос, Кипр
€ 1,500,000
Продается земельный участок площадью 4683 кв.м. В Пафосе. Имеет вид на море. Территориальная…
Земельные участки
Пафос, Кипр
€ 790,000
Продается земельный участок площадью 551 кв.м. В Пафосе. Имеет вид на море. Территориальная …
Земельные участки
Лимасол, Кипр
€ 440,000
Продается земельный участок площадью 632 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью пос…
Земельные участки
Пафос, Кипр
€ 497,000
Продается земельный участок площадью 8362 кв.м. В Пафосе. Имеет вид на море. Земельный участ…
Земельные участки
Пафос, Кипр
€ 1,475,000
Продается земельный участок площадью 16639 кв.м. В Пафосе. Имеет великолепный вид на море. З…
Земельные участки
Пафос, Кипр
€ 300,000
Продается земельный участок площадью 1200 кв.м. В Пафосе. На территории с возможностью постр…
Земельные участки
Пафос, Кипр
€ 1,300,000
Продается земельный участок площадью 8194 кв.м. В Пафосе. На территории с возможностью постр…
Земельные участки
Лимасол, Кипр
€ 379,753
Продается земельный участок площадью 869 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью пос…
Земельные участки
Лимасол, Кипр
€ 352,400
Продается земельный участок площадью 881 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью пос…
Земельные участки
Лимасол, Кипр
€ 350,000
Продается земельный участок площадью 895 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью пос…
Земельные участки
Лимасол, Кипр
€ 580,500
Продается земельный участок площадью 1161 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью по…
Земельные участки
Лимасол, Кипр
€ 794,556
Продается земельный участок площадью 2102 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью по…
Земельные участки
Лимасол, Кипр
€ 364,950
Продается земельный участок площадью 811 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью пос…
Земельные участки
Лимасол, Кипр
€ 424,800
Продается земельный участок площадью 885 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью пос…
Земельные участки
Лимасол, Кипр
€ 570,350
Продается земельный участок площадью 1037 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью по…
Земельные участки
Лимасол, Кипр
€ 458,500
Продается земельный участок площадью 917 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью пос…
Земельные участки
Лимасол, Кипр
€ 358,000
Продается земельный участок площадью 895 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью пос…
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