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Земельные участки с видом на море в Polis Chrysochous, Кипр

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната в Продроми, Кипр
Земельные участки 1 комната
Продроми, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,300,000
Продается земельный участок площадью 8194 кв.м. В Пафосе. На территории с возможностью постр…
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