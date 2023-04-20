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Земельные участки в Polis Chrysochous, Кипр

3 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Polis Chrysochous, Кипр
Земельные участки 1 комната
Polis Chrysochous, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 291,000
Продается земельный участок площадью 10348 кв.м. В Пафосе
Земельные участки 1 комната в Polis Chrysochous, Кипр
Земельные участки 1 комната
Polis Chrysochous, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 220,000
Продается земельный участок площадью 11706 кв.м. В Пафосе
Земельные участки 1 комната в Продроми, Кипр
Земельные участки 1 комната
Продроми, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,300,000
Продается земельный участок площадью 8194 кв.м. В Пафосе. На территории с возможностью постр…
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