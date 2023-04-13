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Купить земельный участок с видом на горы в Пафос, Кипр

1 объект найдено
Земельные участки 1 комнатав Theletra, Кипр
Земельные участки 1 комната
Theletra, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 1495 кв.м. В Пафосе. На территории подведена вода, подв…
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