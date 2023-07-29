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Земельные участки с видом на море в Пафос, Кипр

12 объектов найдено
Земельные участки в Пафос, Кипр
Земельные участки
Пафос, Кипр
Продается земельный участок площадью 4683 кв.м. В Пафосе. Имеет вид на море. Территориальная…
€ 1,500,000
Земельные участки в Пафос, Кипр
Земельные участки
Пафос, Кипр
Продается земельный участок площадью 551 кв.м. В Пафосе. Имеет вид на море. Территориальная …
€ 790,000
Земельные участки в Пафос, Кипр
Земельные участки
Пафос, Кипр
Продается земельный участок площадью 8362 кв.м. В Пафосе. Имеет вид на море. Земельный участ…
€ 497,000
Земельные участки в Пафос, Кипр
Земельные участки
Пафос, Кипр
Продается земельный участок площадью 16639 кв.м. В Пафосе. Имеет великолепный вид на море. З…
€ 1,475,000
Земельные участки в Пафос, Кипр
Земельные участки
Пафос, Кипр
Продается земельный участок площадью 1200 кв.м. В Пафосе. На территории с возможностью постр…
€ 300,000
Земельные участки в Пафос, Кипр
Земельные участки
Пафос, Кипр
Продается земельный участок площадью 8194 кв.м. В Пафосе. На территории с возможностью постр…
€ 1,300,000
Земельные участки 1 комната в Polis Chrysochous, Кипр
Земельные участки 1 комната
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 8194 кв.м. В Пафосе. На территории с возможностью постр…
€ 1,300,000
Земельные участки 1 комната в Пейя, Кипр
Земельные участки 1 комната
Пейя, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1200 кв.м. В Пафосе. На территории с возможностью постр…
€ 300,000
Земельные участки 1 комната в Polis Chrysochous, Кипр
Земельные участки 1 комната
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 16639 кв.м. В Пафосе. Имеет великолепный вид на море. З…
€ 1,475,000
Земельные участки 1 комната в Пейя, Кипр
Земельные участки 1 комната
Пейя, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 8362 кв.м. В Пафосе. Имеет вид на море. Земельный участ…
€ 497,000
Земельные участки 1 комната в Makounta, Кипр
Земельные участки 1 комната
Makounta, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 551 кв.м. В Пафосе. Имеет вид на море. Территориальная …
€ 790,000
Земельные участки 1 комната в Makounta, Кипр
Земельные участки 1 комната
Makounta, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4683 кв.м. В Пафосе. Имеет вид на море. Территориальная…
€ 1,500,000
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