Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Земельные участки
  3. Кипр
  4. Пафос

Земельные участки в Пафос, Кипр

42 объекта найдено
Земельные участки в Тала, Кипр
Земельные участки
Тала, Кипр
Площадь 114 м²
Откройте для себя замечательную возможность приобрести признанный ресторан, расположенный в …
€ 485,000
Земельные участки в Пафос, Кипр
Земельные участки
Пафос, Кипр
Продается земельный участок площадью 4683 кв.м. В Пафосе. Имеет вид на море. Территориальная…
€ 1,500,000
Земельные участки в Пафос, Кипр
Земельные участки
Пафос, Кипр
Продается земельный участок площадью 551 кв.м. В Пафосе. Имеет вид на море. Территориальная …
€ 790,000
Земельные участки в Пафос, Кипр
Земельные участки
Пафос, Кипр
Продается земельный участок площадью 15506 кв.м. В Пафосе
€ 7,500,000
Земельные участки в Пафос, Кипр
Земельные участки
Пафос, Кипр
Продается земельный участок площадью 8362 кв.м. В Пафосе. Имеет вид на море. Земельный участ…
€ 497,000
Земельные участки в Пафос, Кипр
Земельные участки
Пафос, Кипр
Продается земельный участок площадью 37459 кв.м. В Пафосе. Коэффициент застройки: 25% Земель…
€ 1,338,000
Земельные участки в Пафос, Кипр
Земельные участки
Пафос, Кипр
Продается земельный участок площадью 52844 кв.м. В Пафосе. Коэффициент застройки: 25% Земель…
€ 2,515,000
Земельные участки в Пафос, Кипр
Земельные участки
Пафос, Кипр
Продается земельный участок площадью 16639 кв.м. В Пафосе. Имеет великолепный вид на море. З…
€ 1,475,000
Земельные участки в Пафос, Кипр
Земельные участки
Пафос, Кипр
Продается земельный участок площадью 2788 кв.м. В Пафосе. На юго-западе Кипра, всего в 8 кил…
€ 310,000
Земельные участки в Пафос, Кипр
Земельные участки
Пафос, Кипр
Продается земельный участок площадью 1200 кв.м. В Пафосе. На территории с возможностью постр…
€ 300,000
Земельные участки в Пафос, Кипр
Земельные участки
Пафос, Кипр
Продается земельный участок площадью 8194 кв.м. В Пафосе. На территории с возможностью постр…
€ 1,300,000
Земельные участки в Пафос, Кипр
Земельные участки
Пафос, Кипр
Продается земельный участок площадью 6200 кв.м. В Пафосе
€ 450,000
Земельные участки в Пафос, Кипр
Земельные участки
Пафос, Кипр
Продается земельный участок площадью 100406 кв.м. В Пафосе
€ 2,800,000
Земельные участки в Пафос, Кипр
Земельные участки
Пафос, Кипр
Продается земельный участок площадью 10034 кв.м. В Пафосе. Территориальная зона: Г3Коэффицие…
€ 800,000
Земельные участки в Пафос, Кипр
Земельные участки
Пафос, Кипр
Продается земельный участок площадью 10385 кв.м. В Пафосе. Территориальная зона: H5aКоэффици…
€ 1,200,000
Земельные участки в Пафос, Кипр
Земельные участки
Пафос, Кипр
Продается земельный участок площадью 58864 кв.м. В Пафосе
€ 1,030,000
Земельные участки в Пафос, Кипр
Земельные участки
Пафос, Кипр
Продается земельный участок площадью 12993 кв.м. В Пафосе
€ 450,000
Земельные участки в Пафос, Кипр
Земельные участки
Пафос, Кипр
Продается земельный участок площадью 8027 кв.м. В Пафосе. На территории подведена вода, подв…
€ 650,000
Земельные участки 1 комната в Konia, Кипр
Земельные участки 1 комната
Konia, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 100406 кв.м. В Пафосе
€ 2,800,000
Земельные участки 1 комната в Armou, Кипр
Земельные участки 1 комната
Armou, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 6820 кв.м. В Пафосе
€ 220,000
Земельные участки 1 комната в Miliou, Кипр
Земельные участки 1 комната
Miliou, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 6200 кв.м. В Пафосе
€ 450,000
Земельные участки 1 комната в Катикас, Кипр
Земельные участки 1 комната
Катикас, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3679 кв.м. В Пафосе
€ 105,000
Земельные участки 1 комната в Makounta, Кипр
Земельные участки 1 комната
Makounta, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 10034 кв.м. В Пафосе. Территориальная зона: Г3Коэффицие…
€ 800,000
Земельные участки 1 комната в Anarita, Кипр
Земельные участки 1 комната
Anarita, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 10385 кв.м. В Пафосе. Территориальная зона: H5aКоэффици…
€ 1,200,000
Земельные участки 1 комната в Пафос, Кипр
Земельные участки 1 комната
Пафос, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 13710 кв.м. В Пафосе
€ 355,000
Земельные участки 1 комната в Polis Chrysochous, Кипр
Земельные участки 1 комната
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 8194 кв.м. В Пафосе. На территории с возможностью постр…
€ 1,300,000
Земельные участки 1 комната в Пейя, Кипр
Земельные участки 1 комната
Пейя, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1200 кв.м. В Пафосе. На территории с возможностью постр…
€ 300,000
Земельные участки 1 комната в Empa, Кипр
Земельные участки 1 комната
Empa, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2788 кв.м. В Пафосе. На юго-западе Кипра, всего в 8 кил…
€ 310,000
Земельные участки 1 комната в Polis Chrysochous, Кипр
Земельные участки 1 комната
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 16639 кв.м. В Пафосе. Имеет великолепный вид на море. З…
€ 1,475,000
Земельные участки 1 комната в Polis Chrysochous, Кипр
Земельные участки 1 комната
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 52844 кв.м. В Пафосе. Коэффициент застройки: 25% Земель…
€ 2,515,000
Realting.com
Перейти