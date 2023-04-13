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Купить земельный участок в Пафос, Кипр

58 объектов найдено
Земельные участкив Пафос, Кипр
Земельные участки
Пафос, Кипр
€ 1,500,000
Продается земельный участок площадью 4683 кв.м. В Пафосе. Имеет вид на море. Территориальная…
Земельные участкив Пафос, Кипр
Земельные участки
Пафос, Кипр
€ 790,000
Продается земельный участок площадью 551 кв.м. В Пафосе. Имеет вид на море. Территориальная …
Земельные участкив Пафос, Кипр
Земельные участки
Пафос, Кипр
€ 7,500,000
Продается земельный участок площадью 15506 кв.м. В Пафосе
Земельные участкив Пафос, Кипр
Земельные участки
Пафос, Кипр
€ 497,000
Продается земельный участок площадью 8362 кв.м. В Пафосе. Имеет вид на море. Земельный участ…
Земельные участкив Пафос, Кипр
Земельные участки
Пафос, Кипр
€ 1,338,000
Продается земельный участок площадью 37459 кв.м. В Пафосе. Коэффициент застройки: 25% Земель…
Земельные участкив Пафос, Кипр
Земельные участки
Пафос, Кипр
€ 2,515,000
Продается земельный участок площадью 52844 кв.м. В Пафосе. Коэффициент застройки: 25% Земель…
Земельные участкив Пафос, Кипр
Земельные участки
Пафос, Кипр
€ 1,475,000
Продается земельный участок площадью 16639 кв.м. В Пафосе. Имеет великолепный вид на море. З…
Земельные участкив Пафос, Кипр
Земельные участки
Пафос, Кипр
€ 310,000
Продается земельный участок площадью 2788 кв.м. В Пафосе. На юго-западе Кипра, всего в 8 кил…
Земельные участкив Пафос, Кипр
Земельные участки
Пафос, Кипр
€ 300,000
Продается земельный участок площадью 1200 кв.м. В Пафосе. На территории с возможностью постр…
Земельные участкив Пафос, Кипр
Земельные участки
Пафос, Кипр
€ 1,300,000
Продается земельный участок площадью 8194 кв.м. В Пафосе. На территории с возможностью постр…
Земельные участкив Пафос, Кипр
Земельные участки
Пафос, Кипр
€ 450,000
Продается земельный участок площадью 6200 кв.м. В Пафосе
Земельные участкив Пафос, Кипр
Земельные участки
Пафос, Кипр
€ 2,800,000
Продается земельный участок площадью 100406 кв.м. В Пафосе
Земельные участкив Пафос, Кипр
Земельные участки
Пафос, Кипр
€ 800,000
Продается земельный участок площадью 10034 кв.м. В Пафосе. Территориальная зона: Г3Коэффицие…
Земельные участкив Пафос, Кипр
Земельные участки
Пафос, Кипр
€ 1,200,000
Продается земельный участок площадью 10385 кв.м. В Пафосе. Территориальная зона: H5aКоэффици…
Земельные участкив Пафос, Кипр
Земельные участки
Пафос, Кипр
€ 1,030,000
Продается земельный участок площадью 58864 кв.м. В Пафосе
Земельные участкив Пафос, Кипр
Земельные участки
Пафос, Кипр
€ 450,000
Продается земельный участок площадью 12993 кв.м. В Пафосе
Земельные участкив Пафос, Кипр
Земельные участки
Пафос, Кипр
€ 650,000
Продается земельный участок площадью 8027 кв.м. В Пафосе. На территории подведена вода, подв…
Земельные участки 1 комнатав Konia, Кипр
Земельные участки 1 комната
Konia, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,800,000
Продается земельный участок площадью 100406 кв.м. В Пафосе
Земельные участки 1 комнатав Armou, Кипр
Земельные участки 1 комната
Armou, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 220,000
Продается земельный участок площадью 6820 кв.м. В Пафосе
Земельные участки 1 комнатав Yiolou, Кипр
Земельные участки 1 комната
Yiolou, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается земельный участок площадью 6200 кв.м. В Пафосе
Земельные участки 1 комнатав Theletra, Кипр
Земельные участки 1 комната
Theletra, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 105,000
Продается земельный участок площадью 3679 кв.м. В Пафосе
Земельные участки 1 комнатав Lemona, Кипр
Земельные участки 1 комната
Lemona, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 60,000
Продается земельный участок площадью 18395 кв.м. В Пафосе
Земельные участки 1 комнатав Катикас, Кипр
Земельные участки 1 комната
Катикас, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 65,000
Продается земельный участок площадью 20068 кв.м. В Пафосе
Земельные участки 1 комнатав Tsada, Кипр
Земельные участки 1 комната
Tsada, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 105,000
Продается земельный участок площадью 1264 кв.м. В Пафосе
Земельные участки 1 комнатав Simou, Кипр
Земельные участки 1 комната
Simou, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 75,000
Продается земельный участок площадью 5352 кв.м. В Пафосе
Земельные участки 1 комнатав Argaka, Кипр
Земельные участки 1 комната
Argaka, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Продается земельный участок площадью 10034 кв.м. В Пафосе. Территориальная зона: Г3Коэффицие…
Земельные участки 1 комнатав Pomos, Кипр
Земельные участки 1 комната
Pomos, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается земельный участок площадью 335 кв.м. В Пафосе. На территории подведена вода, подве…
Земельные участки 1 комнатав Anarita, Кипр
Земельные участки 1 комната
Anarita, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается земельный участок площадью 10385 кв.м. В Пафосе. Территориальная зона: H5aКоэффици…
Земельные участки 1 комнатав Полеми, Кипр
Земельные участки 1 комната
Полеми, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 50,000
Продается земельный участок площадью 1500 кв.м. В Пафосе. Территориальная зона: H3Коэффициен…
Земельные участки 1 комнатав Stroumpi, Кипр
Земельные участки 1 комната
Stroumpi, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 23,000
Продается земельный участок площадью 846 кв.м. В Пафосе
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