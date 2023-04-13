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Купить земельный участок с видом на море в Пафос, Кипр

6 объектов найдено
Земельные участкив Пафос, Кипр
Земельные участки
Пафос, Кипр
€ 1,500,000
Продается земельный участок площадью 4683 кв.м. В Пафосе. Имеет вид на море. Территориальная…
Земельные участкив Пафос, Кипр
Земельные участки
Пафос, Кипр
€ 790,000
Продается земельный участок площадью 551 кв.м. В Пафосе. Имеет вид на море. Территориальная …
Земельные участкив Пафос, Кипр
Земельные участки
Пафос, Кипр
€ 497,000
Продается земельный участок площадью 8362 кв.м. В Пафосе. Имеет вид на море. Земельный участ…
Земельные участкив Пафос, Кипр
Земельные участки
Пафос, Кипр
€ 1,475,000
Продается земельный участок площадью 16639 кв.м. В Пафосе. Имеет великолепный вид на море. З…
Земельные участкив Пафос, Кипр
Земельные участки
Пафос, Кипр
€ 300,000
Продается земельный участок площадью 1200 кв.м. В Пафосе. На территории с возможностью постр…
Земельные участкив Пафос, Кипр
Земельные участки
Пафос, Кипр
€ 1,300,000
Продается земельный участок площадью 8194 кв.м. В Пафосе. На территории с возможностью постр…
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