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Кипр
Пафос
Купить земельный участок в Пафос, Кипр
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18 объектов найдено
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Земельные участки
Пафос, Кипр
€ 1,500,000
Продается земельный участок площадью 4683 кв.м. В Пафосе. Имеет вид на море. Территориальная…
Земельные участки
Пафос, Кипр
€ 790,000
Продается земельный участок площадью 551 кв.м. В Пафосе. Имеет вид на море. Территориальная …
Земельные участки
Пафос, Кипр
€ 7,500,000
Продается земельный участок площадью 15506 кв.м. В Пафосе
Земельные участки
Пафос, Кипр
€ 497,000
Продается земельный участок площадью 8362 кв.м. В Пафосе. Имеет вид на море. Земельный участ…
Земельные участки
Пафос, Кипр
€ 1,338,000
Продается земельный участок площадью 37459 кв.м. В Пафосе. Коэффициент застройки: 25% Земель…
Земельные участки
Пафос, Кипр
€ 2,515,000
Продается земельный участок площадью 52844 кв.м. В Пафосе. Коэффициент застройки: 25% Земель…
Земельные участки
Пафос, Кипр
€ 1,475,000
Продается земельный участок площадью 16639 кв.м. В Пафосе. Имеет великолепный вид на море. З…
Земельные участки
Пафос, Кипр
€ 310,000
Продается земельный участок площадью 2788 кв.м. В Пафосе. На юго-западе Кипра, всего в 8 кил…
Земельные участки
Пафос, Кипр
€ 300,000
Продается земельный участок площадью 1200 кв.м. В Пафосе. На территории с возможностью постр…
Земельные участки
Пафос, Кипр
€ 1,300,000
Продается земельный участок площадью 8194 кв.м. В Пафосе. На территории с возможностью постр…
Земельные участки
Пафос, Кипр
€ 450,000
Продается земельный участок площадью 6200 кв.м. В Пафосе
Земельные участки
Пафос, Кипр
€ 2,800,000
Продается земельный участок площадью 100406 кв.м. В Пафосе
Земельные участки
Пафос, Кипр
€ 800,000
Продается земельный участок площадью 10034 кв.м. В Пафосе. Территориальная зона: Г3Коэффицие…
Земельные участки
Пафос, Кипр
€ 1,200,000
Продается земельный участок площадью 10385 кв.м. В Пафосе. Территориальная зона: H5aКоэффици…
Земельные участки
Пафос, Кипр
€ 1,030,000
Продается земельный участок площадью 58864 кв.м. В Пафосе
Земельные участки
Пафос, Кипр
€ 450,000
Продается земельный участок площадью 12993 кв.м. В Пафосе
Земельные участки
Пафос, Кипр
€ 650,000
Продается земельный участок площадью 8027 кв.м. В Пафосе. На территории подведена вода, подв…
Земельные участки 1 комната
Пафос, Кипр
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 385,000
Продается земельный участок площадью 13710 кв.м. В Пафосе
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