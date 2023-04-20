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Земельные участки в Никосия, Кипр

4 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Никосия, Кипр
Земельные участки 1 комната
Никосия, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 439,000
Продается земельный участок площадью 5017 кв.м. В Никосии
Земельные участки 1 комната в Никосия, Кипр
Земельные участки 1 комната
Никосия, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 895,000
Продается земельный участок площадью 3225 кв.м. В Никосии
Земельные участки 1 комната в Никосия, Кипр
Земельные участки 1 комната
Никосия, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 540,000
Продается земельный участок площадью 979 кв.м. В Никосии
Земельные участки в Никосия, Кипр
Земельные участки
Никосия, Кипр
€ 440,000
Два последовательных участка продаются в Ипсонасе - в провинции Лимассол, где один составляе…
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