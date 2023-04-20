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Земельные участки с видом на море в Neo Chorio, Кипр

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната в Нео Хорио, Кипр
Земельные участки 1 комната
Нео Хорио, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,475,000
Продается земельный участок площадью 16639 кв.м. В Пафосе. Имеет великолепный вид на море. З…
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