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Земельные участки в Neo Chorio, Кипр

3 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Нео Хорио, Кипр
Земельные участки 1 комната
Нео Хорио, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,475,000
Продается земельный участок площадью 16639 кв.м. В Пафосе. Имеет великолепный вид на море. З…
Земельные участки 1 комната в Нео Хорио, Кипр
Земельные участки 1 комната
Нео Хорио, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,515,000
Продается земельный участок площадью 52844 кв.м. В Пафосе. Коэффициент застройки: 25% Земель…
Земельные участки 1 комната в Нео Хорио, Кипр
Земельные участки 1 комната
Нео Хорио, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,338,000
Продается земельный участок площадью 37459 кв.м. В Пафосе. Коэффициент застройки: 25% Земель…
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