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Realting.com
Земельные участки
Кипр
Земельные участки с видом на горы на Кипре
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93 объекта найдено
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Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 1800 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на море, на горы
€ 1,007,000
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Земельные участки 1 комната
Ayios Tychonas, Кипр
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1
Продается земельный участок площадью 1800 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на море, на горы
€ 1,007,000
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Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 3222 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на горы. На участке е…
€ 850,000
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Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 12041 кв.м. В Лимассоле. На территории подведена вода, …
€ 600,000
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Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 10554 кв.м. В Лимассоле. На территории подведена вода, …
€ 740,000
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Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 24500 кв.м. В Лимассоле. На территории подведена вода, …
€ 500,000
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Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 2501 кв.м. В Лимассоле. На территории строение, подведе…
€ 2,300,000
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Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 4300 кв.м. В Лимассоле. На территории подведена вода, п…
€ 825,000
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Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 14000 кв.м. В Лимассоле. На территории подведена вода, …
€ 900,000
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Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 5567 кв.м. В Лимассоле. На территории подведена вода, п…
€ 5,400,000
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Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 11914 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на горы. Участок дел…
€ 1,000,000
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Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 5300 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на море, на горы. Тер…
€ 2,100,000
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Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 11387 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на море, на горы. Те…
€ 2,650,000
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Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 4683 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на горы. Территориаль…
€ 990,000
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Земельные участки
Лимасол, Кипр
3 900 м²
Продается земельный участок площадью 0 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на море, на горы, на город
€ 900,000
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Земельные участки
Лимасол, Кипр
622 м²
Продается земельный участок площадью 0 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на море, на горы, на город
€ 300,000
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Земельные участки
Лимасол, Кипр
800 м²
Продается земельный участок площадью 0 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на море, на горы, на город
€ 400,000
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Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 632 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью пос…
€ 440,000
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Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 869 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью пос…
€ 379,753
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Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 881 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью пос…
€ 352,400
Рекомендовать
Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 895 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью пос…
€ 350,000
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Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 1161 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью по…
€ 580,500
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Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 2102 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью по…
€ 794,556
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Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 811 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью пос…
€ 364,950
Рекомендовать
Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 885 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью пос…
€ 424,800
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Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 1037 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью по…
€ 570,350
Рекомендовать
Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 917 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью пос…
€ 458,500
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Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 895 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью пос…
€ 358,000
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Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 1037 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью по…
€ 414,800
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Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 1005 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью по…
€ 653,250
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