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Земельные участки с видом на море в Лимасол, Кипр

85 объектов найдено
Земельные участки в Лимасол, Кипр
Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 1800 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на море, на горы
€ 1,007,000
Земельные участки 1 комната в Ayios Tychonas, Кипр
Земельные участки 1 комната
Ayios Tychonas, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1800 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на море, на горы
€ 1,007,000
Земельные участки в Лимасол, Кипр
Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 15600 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на море. Территориал…
€ 1,700,000
Земельные участки в Лимасол, Кипр
Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 1672 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на море. Территориаль…
€ 1,500,000
Земельные участки в Лимасол, Кипр
Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 2501 кв.м. В Лимассоле. На территории строение, подведе…
€ 2,300,000
Земельные участки в Лимасол, Кипр
Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 5567 кв.м. В Лимассоле. На территории подведена вода, п…
€ 5,400,000
Земельные участки в Лимасол, Кипр
Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 5300 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на море, на горы. Тер…
€ 2,100,000
Земельные участки в Лимасол, Кипр
Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 11387 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на море, на горы. Те…
€ 2,650,000
Земельные участки в Лимасол, Кипр
Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 5600 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на море. Территориаль…
€ 1,000,000
Земельные участки в Лимасол, Кипр
Земельные участки
Лимасол, Кипр
Площадь 3 900 м²
Продается земельный участок площадью 0 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на море, на горы, на город
€ 900,000
Земельные участки в Лимасол, Кипр
Земельные участки
Лимасол, Кипр
Площадь 622 м²
Продается земельный участок площадью 0 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на море, на горы, на город
€ 300,000
Земельные участки в Лимасол, Кипр
Земельные участки
Лимасол, Кипр
Площадь 800 м²
Продается земельный участок площадью 0 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на море, на горы, на город
€ 400,000
Земельные участки в Лимасол, Кипр
Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 1026 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на море, на город. Те…
€ 780,000
Земельные участки в Лимасол, Кипр
Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 7355 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на море. Хорошая возм…
€ 4,200,000
Земельные участки в Лимасол, Кипр
Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 632 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью пос…
€ 440,000
Земельные участки в Лимасол, Кипр
Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 869 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью пос…
€ 379,753
Земельные участки в Лимасол, Кипр
Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 881 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью пос…
€ 352,400
Земельные участки в Лимасол, Кипр
Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 895 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью пос…
€ 350,000
Земельные участки в Лимасол, Кипр
Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 1161 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью по…
€ 580,500
Земельные участки в Лимасол, Кипр
Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 2102 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью по…
€ 794,556
Земельные участки в Лимасол, Кипр
Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 811 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью пос…
€ 364,950
Земельные участки в Лимасол, Кипр
Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 885 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью пос…
€ 424,800
Земельные участки в Лимасол, Кипр
Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 1037 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью по…
€ 570,350
Земельные участки в Лимасол, Кипр
Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 917 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью пос…
€ 458,500
Земельные участки в Лимасол, Кипр
Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 895 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью пос…
€ 358,000
Земельные участки в Лимасол, Кипр
Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 1037 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью по…
€ 414,800
Земельные участки в Лимасол, Кипр
Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 1005 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью по…
€ 653,250
Земельные участки в Лимасол, Кипр
Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 949 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью пос…
€ 616,850
Земельные участки в Лимасол, Кипр
Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 987 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью пос…
€ 394,800
Земельные участки в Лимасол, Кипр
Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 1007 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью по…
€ 503,500
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