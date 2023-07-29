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Земельные участки
Кипр
Лимасол
Земельные участки в Лимасол, Кипр
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248 объектов найдено
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Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 1800 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на море, на горы
€ 1,007,000
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Земельные участки 1 комната
Ayios Tychonas, Кипр
1
1
Продается земельный участок площадью 1800 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на море, на горы
€ 1,007,000
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Земельные участки 1 комната
Лимасол, Кипр
1
1
Продается земельный участок площадью 1402 кв.м. В Лимассоле
€ 270,000
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Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 622 кв.м. В Лимассоле
€ 395,000
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Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 3986 кв.м. В Лимассоле
€ 735,000
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Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 5790 кв.м. В Лимассоле
€ 1,730,000
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Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 896 кв.м. В Лимассоле
€ 1,090,000
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Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 1004 кв.м. В Лимассоле
€ 395,000
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Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 881 кв.м. В Лимассоле
€ 890,000
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Земельные участки 1 комната
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
1
1
Продается земельный участок площадью 896 кв.м. В Лимассоле
€ 1,090,000
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Земельные участки 1 комната
Лимасол, Кипр
1
1
Продается земельный участок площадью 622 кв.м. В Лимассоле
€ 395,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Сообщество Святого Тихона, Кипр
1
1
Продается земельный участок площадью 5790 кв.м. В Лимассоле
€ 1,730,000
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Земельные участки 1 комната
Сообщество Святого Тихона, Кипр
1
1
Продается земельный участок площадью 3986 кв.м. В Лимассоле
€ 735,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Лимасол, Кипр
1
1
Продается земельный участок площадью 881 кв.м. В Лимассоле
€ 890,000
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Земельные участки 1 комната
Мони, Кипр
1
1
Продается земельный участок площадью 2936 кв.м. В Лимассоле
€ 145,000
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Земельные участки 1 комната
Сообщество Святого Тихона, Кипр
1
1
Продается земельный участок площадью 1004 кв.м. В Лимассоле
€ 395,000
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Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 611 кв.м. В Лимассоле
€ 490,000
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Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 762 кв.м. В Лимассоле
€ 460,000
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Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 752 кв.м. В Лимассоле
€ 315,000
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Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 781 кв.м. В Лимассоле
€ 535,000
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Земельные участки 1 комната
Ypsonas, Кипр
1
1
Продается земельный участок площадью 752 кв.м. В Лимассоле
€ 315,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Лимасол, Кипр
1
1
Продается земельный участок площадью 298 кв.м. В Лимассоле
€ 210,000
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Земельные участки 1 комната
Лимасол, Кипр
1
1
Продается земельный участок площадью 762 кв.м. В Лимассоле
€ 460,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
1
1
Продается земельный участок площадью 781 кв.м. В Лимассоле
€ 535,000
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Земельные участки
Лимасол, Кипр
669 м²
Современное жилое здание на 3 этажа состоит всего из 6 квартир ( трех квартир с 2 спальнями,…
€ 2,000,000
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Земельные участки
Ayios Tychonas, Кипр
Исключительно большой участок земли для продажи в Агиос Тихонас, одном из самых востребованн…
€ 1,050,000
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Земельные участки
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Этот уникальный участок земли состоит из двух соединяющих хорошо расположенных и плоских уча…
€ 950,000
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Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 8644 кв.м. В Лимассоле
€ 690,000
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Земельные участки 1 комната
Сообщество Святого Тихона, Кипр
1
1
Продается земельный участок площадью 8644 кв.м. В Лимассоле
€ 690,000
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Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 15600 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на море. Территориал…
€ 1,700,000
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