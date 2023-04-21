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Земельные участки в Лация, Кипр

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната в Лация, Кипр
Земельные участки 1 комната
Лация, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 622,000
Продается земельный участок площадью 16542 кв.м. В Никосии
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