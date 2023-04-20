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Земельные участки с видом на море в Ларнака, Кипр

3 объекта найдено
Земельные участки в Ларнака, Кипр
Земельные участки
Ларнака, Кипр
€ 3,000,000
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. В Ларнаке. На территории подведена вода, по…
Земельные участки в Ларнака, Кипр
Земельные участки
Ларнака, Кипр
€ 1,500,000
Продается земельный участок площадью 8696 кв.м. В Ларнаке. Имеет вид на море. Использование …
Земельные участки в Ларнака, Кипр
Земельные участки
Ларнака, Кипр
€ 1,300,000
Продается земельный участок площадью 5352 кв.м. В Ларнаке. Имеет великолепный вид на море. Т…
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