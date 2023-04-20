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Земельные участки в Ларнака, Кипр

16 объектов найдено
Земельные участки в Ларнака, Кипр
Земельные участки
Ларнака, Кипр
€ 3,000,000
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. В Ларнаке. На территории подведена вода, по…
Земельные участки в Ларнака, Кипр
Земельные участки
Ларнака, Кипр
744 м²
€ 850,000
Продается земельный участок (площадью 1.041 кв.м) с зданием (площадью 744 кв.м) в городе Лар…
Земельные участки в Ларнака, Кипр
Земельные участки
Ларнака, Кипр
€ 560,000
Продается земельный участок площадью 16389 кв.м. В Ларнаке
Земельные участки в Ларнака, Кипр
Земельные участки
Ларнака, Кипр
€ 2,700,000
Продается земельный участок площадью 25461 кв.м. В Ларнаке. Территориальная зона: Т2а Коэффи…
Земельные участки в Ларнака, Кипр
Земельные участки
Ларнака, Кипр
€ 370,000
Продается земельный участок площадью 7024 кв.м. В Ларнаке
Земельные участки в Ларнака, Кипр
Земельные участки
Ларнака, Кипр
€ 320,000
Продается земельный участок площадью 8160 кв.м. В Ларнаке
Земельные участки в Ларнака, Кипр
Земельные участки
Ларнака, Кипр
€ 1,500,000
Продается земельный участок площадью 8696 кв.м. В Ларнаке. Имеет вид на море. Использование …
Земельные участки в Ларнака, Кипр
Земельные участки
Ларнака, Кипр
€ 1,300,000
Продается земельный участок площадью 5352 кв.м. В Ларнаке. Имеет великолепный вид на море. Т…
Земельные участки 1 комната в Ларнака, Кипр
Земельные участки 1 комната
Ларнака, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается земельный участок площадью 272 кв.м. В Ларнаке
Земельные участки 1 комната в Ларнака, Кипр
Земельные участки 1 комната
Ларнака, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 210,000
Продается земельный участок площадью 660 кв.м. В Ларнаке. На территории подведена вода, подв…
Земельные участки 1 комната в Vavatsinia, Кипр
Земельные участки 1 комната
Vavatsinia, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 40,000
Продается земельный участок площадью 14120 кв.м. В Ларнаке
Земельные участки в Ларнака, Кипр
Земельные участки
Ларнака, Кипр
€ 110,000
Продается 607 кв.м. участок в Матиолони - провинция Лимассол, с коэффициентом строительства …
Земельные участки в Ларнака, Кипр
Земельные участки
Ларнака, Кипр
€ 105,000
Жилой участок 1106 кв.м. продается в районе Деринейя - провинция Фамагуста, с коэффициентом …
Земельные участки в Ларнака, Кипр
Земельные участки
Ларнака, Кипр
€ 90,000
Продается 262 кв.м. жилой участок в районе Вергина - провинция Ларнака, с 120% строительным …
Земельные участки 1 комната в Ларнака, Кипр
Земельные участки 1 комната
Ларнака, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Продается земельный участок (площадью 1.041 кв.м) с зданием (площадью 744 кв.м) в городе Лар…
Земельные участки 1 комната в Лефкара, Кипр
Земельные участки 1 комната
Лефкара, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 89,000
Продается земельный участок площадью 590 кв.м. В Ларнаке. На территории с возможностью постр…
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