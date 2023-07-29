Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Земельные участки
  3. Кипр
  4. Никосия
  5. Коккинотримития

Земельные участки в Коккинотримития, Кипр

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Земельные участки 1 комната в Лимасол, Кипр
Земельные участки 1 комната
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 949 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью пос…
€ 613,878
Земельные участки в Лимасол, Кипр
Земельные участки
Лимасол, Кипр
Земельный участок на продажу в районе Агиос Афанасиос. БЕЗ НДС. Зона Kα9 Здание - 40% …
€ 527,447
Земельные участки 1 комната в Лимасол, Кипр
Земельные участки 1 комната
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1005 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью по…
€ 650,103
Земельные участки в Лимасол, Кипр
Земельные участки
Лимасол, Кипр
Two residential plots of 1576 sq.m. for sale in Agios Tychonas - Limassol province, with a 3…
€ 998,135
Земельные участки 1 комната в Марони, Кипр
Земельные участки 1 комната
Марони, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3679 кв.м. В Ларнаке
€ 124,398
Земельные участки 1 комната в Лимасол, Кипр
Земельные участки 1 комната
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1037 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью по…
€ 412,802
Земельные участки в Строволос, Кипр
Земельные участки
Строволос, Кипр
For sale 469 sqm of living in the area of the province of Kamares - in Larnaca, with 120% bu…
€ 171,498
Земельные участки 1 комната в Лимасол, Кипр
Земельные участки 1 комната
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 622 кв.м. В Лимассоле
€ 393,097
Земельные участки в Лимасол, Кипр
Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 896 кв.м. В Лимассоле
€ 1,084,749
Земельные участки 1 комната в Лимасол, Кипр
Земельные участки 1 комната
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1161 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью по…
€ 577,704
Земельные участки 1 комната в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Земельные участки 1 комната
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 19000 кв.м. В Лимассоле. Территориальная зона: Ka10Коэф…
€ 1,273,834
Земельные участки 1 комната в Delikipos, Кипр
Земельные участки 1 комната
Delikipos, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1840 кв.м. В Ларнаке
€ 108,475
Realting.com
Перейти