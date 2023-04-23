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Земельные участки в Сообщество пальмовых деревьев, Кипр

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната в Foinikaria, Кипр
Земельные участки 1 комната
Foinikaria, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 715,000
Продается земельный участок площадью 6689 кв.м. В Лимассоле. Территориальная зона: Г3Коэффиц…
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