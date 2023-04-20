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Земельные участки с видом на море в koinoteta parekklesias, Кипр

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната в koinoteta parekklesias, Кипр
Земельные участки 1 комната
koinoteta parekklesias, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается земельный участок в центре Параклеша, на вершине холма, вид на море 409 м², п…
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