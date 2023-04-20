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Кипр
Лимасол
koinoteta armenochoriou
Земельные участки в koinoteta armenochoriou, Кипр
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Земельные участки 1 комната
Armenochori, Кипр
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,650,000
Продается земельный участок площадью 11387 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на море, на горы. Те…
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